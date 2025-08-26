पटना पुलिस ने महाकाल गैंग का किया पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार-कारतूस और नकदी बरामद

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Aug, 2025 08:55 PM

राजधानी पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने आर्म्स और कारतूस की तस्करी करने वाले कुख्यात महाकाल गैंग का पर्दाफाश किया है।

पटना:राजधानी पटना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने आर्म्स और कारतूस की तस्करी करने वाले कुख्यात महाकाल गैंग का पर्दाफाश किया है। इस दौरान गैंग के दो प्रमुख सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से राइफल, रिवॉल्वर, 340 जिंदा कारतूस और पाँच लाख से अधिक नकदी बरामद की गई।

सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करता था गैंग

पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि महाकाल गैंग के सदस्य बिहटा और मनेर इलाके में अवैध हथियारों की तस्करी करते हैं और सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो व रील्स बनाकर समाज में भय का माहौल पैदा करते हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और कार्रवाई को अंजाम दिया।

गिरफ्तार अपराधियों का नाम और बरामदगी

गैंग के दो सदस्य –

हरेराम सिंह (57 वर्ष), निवासी घोड़ाटाप, थाना-बिहटा

विनीत कुमार (25 वर्ष), निवासी घोड़ाटाप, थाना-बिहटा

के पास से पुलिस ने निम्नलिखित बरामदगी की –

  • 02 राइफल
  • 01 अन्य गन
  • 01 रिवॉल्वर
  • 340 जिंदा कारतूस (12 बोर, 315 बोर, 7.65mm, 32 बोर)
  • नकद राशि ₹5,07,400
  • 03 मोबाइल, 03 सिलिंग, बट कवर

गैंग के अन्य सदस्य 

पुलिस ने बताया कि इस गैंग के अन्य सदस्य सोनु कुमार, सुमित कुमार, निरंजन कुमार और अभिषेक कुमार भी शामिल हैं। इनमें से सोनु और सुमित को पहले ही 80 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस की बड़ी उपलब्धि

पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई के बाद अवैध हथियारों के कारोबार और सोशल मीडिया पर गैंगस्टर कल्चर फैलाने की कोशिशों पर बड़ा प्रहार हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ बिहटा थाना कांड संख्या 674/25 के तहत शस्त्र अधिनियम और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
 

