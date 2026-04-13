Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • भयानक हादसे ने छीनी पति-पत्नी और 4 माह के मासूम की जिंदगी, उजड़ा हंसता-खेलता परिवार

भयानक हादसे ने छीनी पति-पत्नी और 4 माह के मासूम की जिंदगी, उजड़ा हंसता-खेलता परिवार

Edited By Harman, Updated: 13 Apr, 2026 08:47 AM

three members of the same family die in a cylinder blast in darbhanga

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुंदरपुर तेनू पेड़ मुहल्ला में बेचन दास की बहू निशु कुमारी (22) खाना बना रही थी। इस दौरान रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में निशु कुमारी, उसके पति गोविंद कुमार (24) और चार माह के पुत्र की मौके पर ही झुलसकर मौत...

Bihar News : बिहार में दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में रविवार की शाम आग से झुलसकर एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी, तथा चार अन्य गंभीर रूप से झुलसे गये। 

खाना बनाते समय फटा गैस सिलेंडर

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुंदरपुर तेनू पेड़ मुहल्ला में बेचन दास की बहू निशु कुमारी (22) खाना बना रही थी। इस दौरान रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इस घटना में निशु कुमारी, उसके पति गोविंद कुमार (24) और चार माह के पुत्र की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई। इस घटना में घर के अन्य दो सदस्य सहित पड़ोसी आदित्य गंभीर रूप से झुलस गये। 

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर दमकल की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची। लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने दौरान सदर अनुमंडल के अग्निशमन पदाधिकारी चंद्रकिशोर पासवान भी झुलस गए। सभी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।आदित्य की स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है।       

जिला आपदा पदाधिकारी सलीम अख्तर ने बताया कि आग कैसे लगी है, इसकी जांच कराई जा रही हे। वहीं थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमाटर्म के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। आगे की कारर्वाई की जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!