कर्ज की किस्त बनी मौत का फंदा! निजी बैंककर्मियों के प्रताड़ना से परेशान महिला ने दी जान; 4 मासूमों के सिर से उठा मां का साया

बिहार के वैशाली जिले में गुरुवार की रात एक महिला ने बैंक और ससुराल की दोहरी प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी। मृतका के पिता की शिकायत पर बैंक के तीन कर्मियों सहित पति और सास-ससुर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो बैंक...

Bihar News : बिहार के वैशाली जिले में गुरुवार की रात एक महिला ने बैंक और ससुराल की दोहरी प्रताड़ना से तंग आकर जान दे दी। मृतका के पिता की शिकायत पर बैंक के तीन कर्मियों सहित पति और सास-ससुर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो बैंक कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना जिले के राजखंड गांव की है। मृतका की पहचान पवन कुमार की पत्नी दुर्गा देवी (30) के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, दुर्गा देवी ने करीब एक साल पहले गोरौल स्थित एक निजी बैंक से एक लाख रुपये का लोन लिया था। आर्थिक तंगी के कारण वह केवल एक किस्त 2900 रुपये ही जमा कर पाई थी। मृतका के पिता अशोक महतो ने पुलिस को बताया कि गुरुवार की शाम बैंक के कर्मी वसूली के लिए घर पहुंचे थे और दुर्गा के साथ जमकर गाली-गलौज व मानसिक उत्पीड़न किया।

पिता का आरोप है कि जब दुर्गा ने अपने पति पवन से बैंक की किस्त चुकाने में मदद मांगी, तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पति, सास और ससुर ने भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जिससे आहत होकर दुर्गा ने खौफनाक कदम उठाया। वह अपने पीछे दो बेटे और दो बेटियां छोड़ गई है।

पुलिस ने बताया कि मृतका के पिता की शिकायत पर बैंक के तीन कर्मियों सहित पति और सास-ससुर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दो बैंककर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार पति और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।

