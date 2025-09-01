बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 7 साइबर अपराधी ₹3 लाख नगद, गाड़ियां और मोबाइल के साथ गिरफ्तार

पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 7 साइबर अपराधियों को दबोचा है।

बेतिया:पश्चिम चंपारण जिले की बेतिया पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 7 साइबर अपराधियों को दबोचा है। इनके पास से ₹3 लाख नगद, 8 मोबाइल फोन, 4 एटीएम कार्ड, एक चारपहिया डिजायर कार और एक दोपहिया बाइक बरामद की गई है।

गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई

बेतिया साइबर थाना को 31 अगस्त को जानकारी मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी ठगी की रकम लेकर मनुआपुल थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वरीय पुलिस उपाधीक्षक (साइबर क्राइम) की अगुवाई में टीम का गठन किया गया। मनुआपुल थाना और साइबर थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से नवलपुर जाने वाली सड़क पर चमनिया पुल के पास वाहन चेकिंग शुरू की।

चेकिंग के दौरान पुलिस ने सलेटिया रंग की डिजायर कार और हीरो डिलक्स बाइक को रोका, जिसमें 7 युवक मौजूद थे। तलाशी में भारी मात्रा में नगद रकम और अन्य सामान बरामद हुआ।

ऐसे करते थे साइबर ठगी का खेल

पूछताछ में अपराधियों ने कबूल किया कि वे भारत के अलग-अलग राज्यों के लोगों से साइबर ठगी करते थे। ठगी की रकम एटीएम से निकालकर सीएसपी संचालकों को देते थे। सीएसपी संचालक ग्राहकों को नगद राशि उपलब्ध कराते और बदले में उतनी ही रकम यूपीआई (UPI) के माध्यम से अपने बैंक खाते में जमा करवा लेते थे। इसके बाद कमीशन काटकर शेष राशि सहयोगी अपराधियों के खातों में भेज दी जाती थी।

गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आदर्श कुमार, प्रमोद कुमार, इमरान हुसैन, अबसार आलम, अरशद अंसारी, परवेज आलम और मोहम्मद कासिम के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके खिलाफ साइबर थाना कांड संख्या-42/25 दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं, फरार एक और आरोपी की तलाश में छापेमारी जारी है।

बेतिया पुलिस की अपील

पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि यदि वे किसी वित्तीय धोखाधड़ी या साइबर क्राइम के शिकार हों तो तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करें या cybercrime.gov.in

पर शिकायत दर्ज कराएं। बेतिया पुलिस ने साफ किया है कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण में वह लगातार सख्ती से कार्रवाई करती रहेगी।