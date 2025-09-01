Main Menu

पत्नी का गांव के युवक के साथ चल रहा था प्रेम प्रसंग, बार-बार विरोध करता रहा पति...नहीं मानी तो कैंची से गोदकर मार डाला

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Sep, 2025 12:29 PM

husband brutally murdered his wife with scissors

Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की  कैंची से गोदकर हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को...

Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा जिले से एक दिल-दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की  कैंची से गोदकर हत्या कर दी। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के बघौनी गांव की है। मृतका की पहचान बघौनी गांव निवासी लालबाबू दास की पत्नी सुचित्रा देवी के रूप में हुई है। दोनों की शादी पांच साल पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि सुचित्रा का गांव के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसका लालबाबू दास विरोध करता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से विवाद हो रहा था। रविवार को भी दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि लालबाबू ने अपनी पत्नी पर कैंची से वार कर उसकी हत्या कर दी।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों की एक तीन वर्षीय बेटी भी है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

 

 

