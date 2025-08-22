Main Menu

कटिहार में भयानक सड़क हादसा, देवघर से घर लौट रहे कावड़ियों को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Aug, 2025 02:25 PM

2 pilgrims died in katihar road accident

Katihar Road Accident: बिहार के कटिहार जिले में गुरुवार शाम को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां दो बाइक के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल...

Katihar Road Accident: बिहार के कटिहार जिले में गुरुवार शाम को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां दो बाइक के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं, इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र के एनएच-31 की है। मृतकों की पहचान अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड के कोशकापुर वार्ड नंबर 4 निवासी विजय मंडल (45 वर्ष) और अंशु कुमारी (12) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम एक बाइक पर सवार होकर तीन लोग देवघर से जलाभिषेक कर अररिया लौट रहे थे, तभी कुर्सेला थाना क्षेत्र के एनएच-31 पर चिंता हरण मंदिर के पास विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम केो लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। घायलों में रंजीत कुमार यादव (28 ), सतीश कुमार (25), प्रिंस कुमार (25 वर्ष) और लक्ष्मी कुमारी (13) शामिल हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं, इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। सभी का रो-रोकर बुरा हाल है। 

