Silver Price Today (31 December 2025): साल के आखिरी दिन चांदी ने मचाया बाजार में हड़कंप, जानें पटना से दिल्ली तक के दाम

Silver Rate Today: साल 2025 के आखिरी दिन बिहार में चांदी की कीमतों ने निवेशकों और सर्राफा बाजार दोनों को चौंका दिया है। बीते कुछ दिनों से चांदी लगातार रिकॉर्ड स्तरों के आसपास कारोबार कर रही है। कहीं तेज उछाल तो कहीं मुनाफावसूली के कारण हल्की गिरावट देखने को मिल रही है।

एमसीएक्स पर चांदी की कीमत करीब 17 हजार रुपये फिसलकर 2,34,000 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। वहीं इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक बुधवार सुबह तक चांदी का भाव घटकर 2,32,329 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

Bihar Silver Rate Update: पटना समेत बिहार के शहरों में क्या है आज का भाव

गुडरिटर्न्स के आंकड़ों के अनुसार, आज भारत में चांदी का औसत रेट 2,39,900 रुपये प्रति किलो रहा।

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी के ताजा भाव इस प्रकार हैं (लगभग):

पटना: ₹2,39,900 प्रति किलो

गया: ₹2,39,500 प्रति किलो

भागलपुर: ₹2,40,100 प्रति किलो

मुजफ्फरपुर: ₹2,39,700 प्रति किलो

दरभंगा: ₹2,39,600 प्रति किलो

पूर्णिया: ₹2,40,000 प्रति किलो

(नोट: शहरों में भाव स्थानीय टैक्स और सर्राफा बाजार के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है।)

Delhi Silver Price: राष्ट्रीय राजधानी में नया ऑल टाइम हाई

अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत बढ़कर 2.41 लाख रुपये प्रति किलो के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। यह तेजी अंतरराष्ट्रीय बाजार से मिल रहे मजबूत संकेतों के कारण देखने को मिली।

Silver Futures: वायदा बाजार में भी जोरदार हलचल

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) में चांदी के मार्च 2026 डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट में मंगलवार को करीब 4.27 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। वायदा भाव उछलकर 2,34,019 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया।

एक सत्र पहले चांदी ने 2,54,174 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड स्तर छुआ था

इसके बाद भारी मुनाफावसूली से भाव गिरकर 2,24,429 रुपये तक आ गए

निचले स्तर पर दोबारा लिवाली आने से फिर उछाल देखने को मिला

International Market: वैश्विक बाजार में भी चांदी चमकी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत 73.90 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है। एक दिन पहले विदेशी बाजार में चांदी ने 82.67 डॉलर प्रति औंस का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था, जिसके बाद इसमें तेज गिरावट आई। निचले स्तर पर खरीदारी लौटने से कीमतों में फिर मजबूती देखी जा रही है।

आगे चांदी की चाल कैसी रह सकती है?

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक,

मजबूत औद्योगिक मांग

वैश्विक आपूर्ति में दिक्कत

और सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स व डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जरूरत

चांदी की कीमतों को सहारा दे रही हैं।