Bihar Police कांस्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट के लिए शेड्यूल जारी! ड्राइवर परीक्षा को लेकर भी आया अपडेट, जल्द कर लें तैयारी...

पर्षद की ओर से ‘सिपाही' पद की 19,838 रिक्तियों को भरने के लिए इस प्रक्रिया भर्ती के पहले चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 16 जुलाई से तीन अगस्त के बीच छह चरणों में किया गया था। चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत शारीरिक दक्षता...

Bihar Police: केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) की ओर से बिहार पुलिस (Bihar Police) में ‘सिपाही' पद के लिए शारीरिक दक्षता और ‘चालक सिपाही' पद के लिए लिखित परीक्षा दिसंबर माह में संभावित है।



पर्षद की ओर से ‘सिपाही' पद की 19,838 रिक्तियों को भरने के लिए इस प्रक्रिया भर्ती के पहले चरण के अंतर्गत लिखित परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन 16 जुलाई से तीन अगस्त के बीच छह चरणों में किया गया था। चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन दिसंबर में किया जाना संभावित है।



वहीं ‘चालक सिपाही' पद की 4,361 रिक्तियों के लिए केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने सूचित किया है कि इस पद के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन भी दिसंबर 2025 में संभावित है। पर्षद बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार, ‘सिपाही' और ‘चालक सिपाही' पद के लिए परीक्षा की तिथि, प्रवेश पत्र जारी करने की प्रक्रिया और आगे की चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी।