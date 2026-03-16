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Bihar Rajya Sabha Election 2026: एनडीए ने पांचों सीटों पर दर्ज की जीत

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 16 Mar, 2026 07:30 PM

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बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली है।

Bihar News: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी सीटों पर जीत हासिल कर ली है। मतदान समाप्त होने के बाद शाम से शुरू हुई मतगणना पूरी हो चुकी है और जल्द ही आधिकारिक परिणाम जारी किए जाने की उम्मीद है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार, विधानसभा में मजबूत संख्या बल के कारण एनडीए के सभी उम्मीदवारों की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, जो अब परिणामों में भी दिखाई दे रही है।

विधानसभा में एनडीए की मजबूत स्थिति

राज्यसभा चुनाव के दौरान बिहार विधानसभा में एनडीए के सभी 202 विधायकों ने मतदान किया। इसी वजह से गठबंधन के पांचों उम्मीदवारों को जीत के लिए पर्याप्त समर्थन मिल गया। इस चुनाव को बिहार में एनडीए की राजनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष संख्या बल के मामले में पीछे रहा।

महागठबंधन को लगा झटका

चुनाव के दौरान महागठबंधन के कुछ विधायक मतदान में शामिल नहीं हुए, जिससे विपक्ष की स्थिति और कमजोर हो गई। जानकारी के अनुसार कांग्रेस के तीन विधायक और राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक वोटिंग के समय मौजूद नहीं थे। इन घटनाओं को विपक्षी खेमे में असंतोष या रणनीतिक कमजोरी के तौर पर देखा जा रहा है।

बीजेपी अध्यक्ष का दावा

बिहार भाजपा अध्यक्ष Sanjay Saraogi ने कहा कि एनडीए के सभी पांच उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भाजपा के उम्मीदवार Shivesh Kumar को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि वे गठबंधन के पांचवें उम्मीदवार थे।

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एनडीए के विजयी उम्मीदवार

राज्यसभा चुनाव में एनडीए की ओर से जिन उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, उनमें शामिल हैं:

  • Nitish Kumar – जेडीयू
  • Nitin Nabin – बीजेपी
  • Ram Nath Thakur – जेडीयू
  • Upendra Kushwaha – आरएलएम
  • Shivesh Kumar – बीजेपी

विपक्ष का उम्मीदवार हार गया

महागठबंधन की ओर से राज्यसभा चुनाव में Amarendra Dhari Singh को उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि विधानसभा में पर्याप्त समर्थन न होने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा।

बिहार की राजनीति पर असर

इस चुनावी नतीजे को बिहार में एनडीए की मजबूत पकड़ के तौर पर देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव में भी गठबंधन का यह प्रदर्शन राजनीतिक समीकरणों को और स्पष्ट करता है।

वहीं विपक्ष के कुछ विधायकों की अनुपस्थिति ने महागठबंधन की रणनीति और एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आधिकारिक तौर पर अंतिम परिणाम रिटर्निंग अधिकारी की घोषणा के बाद जारी किए जाएंगे।

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