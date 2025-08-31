"प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने से बाज आए कांग्रेस", शाहनवाज हुसैन की चेतावनी, बोले-  जो लाल टोपी पहनकर बिहार आए...

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Aug, 2025 02:18 PM

congress should refrain from using abusive language against the pm shahnawaz

Bihar Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शाहनवाज़ हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने पटना के सदाकत आश्रम में हुई तोड़फोड़ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना पर शनिवार को सफाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता...

Bihar Politics: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शाहनवाज़ हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने पटना के सदाकत आश्रम में हुई तोड़फोड़ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की घटना पर शनिवार को सफाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी  (BJP) की ऐसी कोई योजना नहीं थी और इस मामले में प्रधानमंत्री की मां को गाली देने के कारण आम लोगों में जो आक्रोश था, वही बाहर आ गया।

शाहनवाज़ हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस भविष्य में प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने से बाज आए। भाजपा प्रवक्ता ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी गाली देने वालों को भाजपा का कार्यकर्ता बता रही हैं, लेकिन सच्चाई है कि भाजपा के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री और उनकी मां के सम्मान की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में अपशब्द बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुसैन ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि लाल टोपी देखकर जानवर भी भाग जाते हैं, जनता कैसे जुटेगी।

बिहार की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं- Shahnawaz Hussain
भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन (Shahnawaz Hussain) ने दरभंगा के सकिर्ट हाउस में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मन्ना के साथ मीडिया से बातचीत में इंडिया गठबंधन के वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे समाजवादी पार्टीके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो लाल टोपी पहनकर बिहार आए हैं, उसे देखकर तो जानवर भी भाग जाता है, जनता कहां से जुटेगी। शाहनवाज़ ने कहा कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में कुछ सीट जीतकर ज्यादा ही इतराने लगे हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। 

