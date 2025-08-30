Main Menu

Bihar Rain Alert: बिहार में 30, 31 अगस्त और 1,2,3, 4 सितंबर को भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Aug, 2025 01:06 PM

alert for rain and thunderstorm issued in bihar till september 4

Bihar Rain Alert: पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज जिलों के लिए 30 और 31 अगस्त को यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले तीन दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर-...

Bihar Rain Alert: मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के सभी जिलों में 30 अगस्त से चार सितंबर तक बारिश और वज्रपात की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश और वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। 

30 और 31 अगस्त को यलो अलर्ट जारी
पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, सारण और गोपालगंज जिलों के लिए 30 और 31 अगस्त को यलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में अगले तीन दिनों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर- पूर्वी भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जिसका असर बिहार के मौसम पर भी पड़ रहा है। 

पांच सितंबर के बाद राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार
अगले पांच दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में खास बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि, पांच सितंबर के बाद राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। राजधानी पटना की बात करें तो शुक्रवार को शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

