"बिहार के लोग होशियार और सतर्क.. एक भी वोट नहीं चुराने देंगे"... राहुल गांधी ने BJP व चुनाव आयोग को दी चेतावनी

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Aug, 2025 01:12 PM

अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए, कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर गरीबों की आवाज "दबाने" के लिए उनके "वोट चुराने" का आरोप लगाया। अपना समर्थन देते हुए, गांधी ने आह्वान किया कि भारत का गठबंधन उन्हें गरीबों की आवाज...

Bihar Politics: "वोट चोरी" और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के अपने दावों को लेकर, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को भाजपा (BJP) और भारत के चुनाव आयोग (Election Commission) को "चेतावनी" देते हुए कहा कि बिहार के लोग समझदार और सतर्क हैं और "उन्हें राज्य में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे।" 

"भाजपा वाले गरीबों की आवाज़ दबाना चाहते हैं" 
अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में एक सभा को संबोधित करते हुए, कांग्रेस सांसद ने भाजपा पर गरीबों की आवाज "दबाने" के लिए उनके "वोट चुराने" का आरोप लगाया। अपना समर्थन देते हुए, गांधी ने आह्वान किया कि भारत का गठबंधन उन्हें गरीबों की आवाज "कभी" दबाने नहीं देगा। राहुल गांधी ने कहा, "हम जानते हैं कि वे बिहार में चुनाव चुराने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने यहां मतदाता अधिकार यात्रा शुरू की है ताकि ये लोग और चुनाव आयुक्त जान सकें कि बिहार की जनता समझदार है, सतर्क है और भाजपा और चुनाव आयोग को बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देगी। अंबेडकर जी ने देश को यह संविधान दिया; यह कोई साधारण किताब नहीं, विचारधारा और चिंतन की किताब है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज़ादी से पहले उन्हें अछूत माना जाता था, लेकिन इस संविधान ने उन्हें अधिकार दिए। संविधान ने आपको सारे अधिकार दिए। भाजपा वाले आपके अधिकार छीनना चाहते हैं... वे गरीबों से वोट चुरा रहे हैं क्योंकि वे आपकी आवाज़ दबाना चाहते हैं, और मैं इस मंच से आपको बताना चाहता हूं, वे आपकी आवाज़ कभी नहीं दबा पाएंगे। हम आपके साथ खड़े हैं..." 

राहुल गांधी ने "वोट चोर गद्दी चोर" का लगाया नारा 
इस रैली के दौरान राहुल गांधी ने "वोट चोर गद्दी चोर" का नारा भी लगाया। उन्होंने आगे कहा, "आपने इस यात्रा में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। छोटे-छोटे बच्चे आ रहे हैं, मेरे कान में कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वोट चुराते हैं। 'वोट चोर, गद्दी चोर'..." लोकसभा नेता प्रतिपक्ष ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में 'वोट धांधली' के सबूत देगी। "कर्नाटक में हमने सबूत देकर दिखाया है कि भाजपा ने वोट चुराए हैं। इससे पहले, मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा और चुनाव आयोग वोट चुरा रहे हैं। अभी तक मैंने केवल कर्नाटक के लिए सबूत दिए हैं। निकट भविष्य में, मैं लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव के सबूत दूंगा।" उन्होंने कहा, "हम साबित कर देंगे कि भाजपा और आरएसएस वोट चुराकर चुनाव जीतते हैं..."।

