नौकरी के लालच में फंसाकर पहले बुलाया म्यांमार....फिर बना लिया बंधक; 2 महीने बाद ऐसे छुड़ाया गया बिहार का बी.टेक ग्रेजुएट युवक

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Aug, 2025 11:04 AM

patna youth saved from cyber criminals in myanmar

Patna News: बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले बीटेक स्नातक युवक को म्यांमार में फर्जी नौकरी गिरोह के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरोह ने युवक को कथित तौर पर दो महीने से अधिक समय तक बंधक...

Patna News: बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले बीटेक स्नातक युवक को म्यांमार में फर्जी नौकरी गिरोह के कब्जे से मुक्त करा लिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरोह ने युवक को कथित तौर पर दो महीने से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा था।

अधिकारियों ने बताया कि म्यांमार के संबंधित अधिकारियों ने सचिन कुमार को मुक्त करा भारतीय दूतावास को सौंप दिया। उन्होंने बताया कि सचिन कुमार शुक्रवार को कोलकाता के रास्ते पटना पहुंचे। पटना नगर (पश्चिम) के पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने बताया, ‘‘उसे एक नेपाली एजेंट ने म्यांमार में अधिक वेतन वाली नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। एजेंट ने उसे टूरिस्ट वीजा पर म्यांमार भेजा। जून के अंत में जब वह म्यांमार पहुंचा, तो उसे बंधक बना लिया गया। उसके अपहरणकर्ताओं ने उसे साइबर अपराध में संलिप्त होने के लिए मजबूर करने की कोशिश की।''

सिंह ने बताया कि दानापुर में उसके परिवार के सदस्यों से भी संपर्क किया गया और उसकी रिहाई के लिए फिरौती की रकम मांगी गई। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एक विशेष जांच दल गठित किया गया तथा राजनयिक माध्यमों से म्यांमार के अधिकारियों से संपर्क किया गया। 

