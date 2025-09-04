Main Menu

करगहर सीट से चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर! बोले- पार्टी का निर्णय मान्य होगा; CM नीतीश को लेकर भी कही ये बात

04 Sep, 2025

Bihar Elections 2025: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने बुधवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में वह किस सीट से लड़ेंगे यह तय नहीं है और इस संबंध में पार्टी फैसला लेगी। 

"जहां से भी पार्टी कहेगी चुनाव लड़ेंगे"
प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल से बातचीत में कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जनसुराज पार्टी के उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया जारी है और पार्टी की 35 सदस्यों की टीम इस पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी यह तय नहीं हुआ है कि वह कहां से चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज के सूत्रधार ने कहा कि उनके लिए पार्टी का निर्णय मान्य होगा और जहां से भी पार्टी कहेगी वह चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना कम है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे लेकिन यदि नीतीश कुमार मैदान में उतरे तो उनके खिलाफ वह जरूर जोरआजमाइश करेंगे। 

"कोई विधानसभा सीट उनकी प्राथमिकता नहीं"
किशोर ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए कोई विधानसभा सीट उनकी प्राथमिकता नहीं है लेकिन उनका मानना है कि किसी भी उम्मीदवार को या तो अपने जन्मभूमि या कर्मभूमि से लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से उनकी जन्मभूमि रोहतास जिले की करगहर या कर्मभूमि वैशाली जिले की राघोपुर सीट हो सकती है। गौरतलब है कि राघोपुर सीट से वर्तमान विधायक बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं।

किशोर ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि बिहार की जनता जनसुराज के मुद्दों से इत्तेफाक रखती है और उनकी पार्टी के अंदरूनी सर्वे निर्णायक बढ़त और बिहार में बदलाव के संकेत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद या तो जनसुराज अर्श पर होगी या फर्श पर होगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पाटिर्यों के चुनाव चिन्ह जैसे लालटेन, कमल या तीर से जनता पहले से वाकिफ है और बटन दबाते हुए ऐसी पाटिर्यों को इसका लाभ मिलता है।उन्होंने कहा कि कई बार जनता भी नई पाटिर्यों के बारे में मन बनाने में थोड़ा समय लेती है। उन्होंने कहा कि जो लोग जनसुराज की नीतियो से इत्तेफाक रखते हैं उन्हें चुनाव के बटन तक ले जाना एक चुनौती हो सकती है । 

