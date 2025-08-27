पूर्णिया पुलिस ने फर्जी लूटकांड का किया खुलासा, आदर्श वस्त्रालय के कर्मचारी ने ही रची थी झूठी साजिश...पुलिस ने किया गिरफ्तार

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Aug, 2025 02:27 PM

purnia police exposed the fake robbery case

Purnia News: पूर्णिया में कसबा थाना क्षेत्र के बैसा चौक के पास से कथित तौर पर हुई 3 लाख 20 हजार रुपए की लूट की घटना फर्जी निकली है। दरअसल, आदर्श वस्त्रालय के कर्मचारी ने फर्जी लूट की साजिश रची थी। वहीं, पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया है।

Purnia News: पूर्णिया में कसबा थाना क्षेत्र के बैसा चौक के पास से कथित तौर पर हुई 3 लाख 20 हजार रुपए की लूट की घटना फर्जी निकली है। दरअसल, आदर्श वस्त्रालय के कर्मचारी ने फर्जी लूट की साजिश रची थी। वहीं, पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा कर दिया है।

इस मामले का खुलासा कसबा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी स्वीटी सेरावत ने किया। उन्होंने बताया कि 25.08.2025 को कसबा थाना को सूचना मिली कि आदर्श वस्त्रालय, गढबनैली के स्टाफ नन्दन कुमार पिता विरेन्द्र यादव, सा० मलहरिया वार्ड नं0 07, थाना कसबा, जिला पूर्णिया से बैंक जाने के दौरान बैसा मोड़ के पास दो अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा मोटरसाइकिल एवं मोबाईल सहित कुल 3,20,000 रूपया लूट लिया गया है। कसबा थाना के द्वारा वादी के आवेदन पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। कांड के उद्भेदन एवं अभियुक्तों के गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर–2, के नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया। गठित SIT तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान करते हुए पाये कि आदर्श वस्त्रालय के स्टाफ नन्दन कुमार पिता विरेन्द्र यादव, सा० मलहरिया वार्ड नं0 07, थाना कसबा, जिला पूर्णिया रूपया गबन करने के नियत से रूपया लूट होने की झूठी कहानी रची।

एसपी स्वीटी सेरावत ने बताया कि गठित SIT के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आदर्श वस्त्रालय, गढबनैली के स्टाफ नन्दन कुमार पिता विरेन्द्र यादव, सा० मलहरिया वार्ड नं0 07, थाना कसबा, जिला पूर्णिया एवं एक अन्य अभियुक्त मो० शाहील पिता मो० रियाज, सा० गढबनैली नवोदय चौक, थाना कसबा, जिला पूर्णिया को तथाकथित लूट का 2,44,000 रूपया एवं एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।

 

