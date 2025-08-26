पटना में अटलपथ पर उपद्रव: वार्ड पार्षद टूटू और श्वेत रंजन समेत 40 गिरफ्तार, राजनीतिक साजिश का खुलासा

राजधानी पटना के अटलपथ पर सोमवार को हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के कांड संख्या 349/25 से जुड़े इस प्रकरण में उपद्रवियों ने जमकर पथराव और आगजनी की थी। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मौके से सात उपद्रवियों...

पटना:राजधानी पटना के अटलपथ पर सोमवार को हुए उपद्रव मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के कांड संख्या 349/25 से जुड़े इस प्रकरण में उपद्रवियों ने जमकर पथराव और आगजनी की थी। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मौके से सात उपद्रवियों को गिरफ्तार किया और उनसे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के बाद कई जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने अब तक कुल 40 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें वार्ड पार्षद टूटू और श्वेत रंजन मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आए हैं।

पुलिस जांच में यह तथ्य उजागर हुआ है कि वार्ड पार्षद टूटू ने श्वेत रंजन को मिलाकर भीड़ इकट्ठी कराई थी। बाहरी लोगों को शामिल कर पथराव और आगजनी कराई गई। बताया जा रहा है कि इस साजिश का मकसद राजनीतिक लाभ और मुआवज़ा हासिल करना था।

इस घटना में शामिल भीड़ ने न सिर्फ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पुलिस बल पर भी हमला किया। वहीं, पीड़ित परिवार ने पुलिस अनुसंधान पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें भीड़ में शामिल कर गुमराह किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) पटना कार्तिकेय के. शर्मा ने बताया कि वीडियो फुटेज और अनुसंधान के आधार पर आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में अब किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।