Amnour Assembly Seat: अमनौर विधानसभा सीट पर  क्या कमाल कर पाएंगे तेजस्वी यादव? ।। Bihar Election 2025

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Aug, 2025 05:42 PM

Amnour Assembly Seat: अमनौर विधानसभा सीट सारण लोकसभा के तहत आता है...2010 में अमनौर सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट कृष्णा कुमार ने जीत हासिल की थी। वहीं 2015 में अमनौर सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट शत्रुघ्न तिवारी ने जीत...

Amnour Assembly Seat: अमनौर विधानसभा सीट सारण लोकसभा के तहत आता है...2010 में अमनौर सीट पर हुए पहले विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट कृष्णा कुमार ने जीत हासिल की थी। वहीं 2015 में अमनौर सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट शत्रुघ्न तिवारी ने जीत का परचम लहराया था, लेकिन 2020 के चुनाव में अमनौर से जेडीयू कैंडिडेट कृष्णा कुमार मंटू ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। इस बार भी यहां से जेडीयू उम्मीदवार ,आरजेडी को चुनौती देंगे।

Amnour Assembly Seat Result 2020।। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

वहीं, 2020 के चुनाव में अमनौर सीट से जेडीयू कैंडिडेट कृष्णा कुमार मंटू ने जीत का परचम लहरा दिया था। कृष्णा कुमार मंटू 63 हजार तीन सौ 16 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे तो आरजेडी कैंडिडेट सुनील कुमार 59 हजार छह सौ 35 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से कृष्णा कुमार मंटू ने सुनील कुमार को तीन हजार छह सौ 81 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शत्रुघ्न तिवारी 7 हजार चार सौ 93 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।

Amnour Assembly Seat Result 2015।। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

वहीं, 2015 के विधानसभा चुनाव में अमनौर सीट से बीजेपी कैंडिडेट शत्रुघ्न तिवारी ने जीत हासिल की थी।  शत्रुघ्न तिवारी को 39 हजार एक सौ 34 वोट मिला था तो जेडीयू कैंडिडेट कृष्णा कुमार महतो को 33 हजार आठ सौ 83 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से शत्रुघ्न तिवारी ने कृष्णा कुमार महतो को 5 हजार दो सौ 51 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट सुनील कुमार, 29 हजार दो सौ 26 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 

Amnour Assembly Seat Result 2010।। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर

वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में अमनौर सीट से जेडीयू कैंडिडेट कृष्णा कुमार ने जीत हासिल की थी। कृष्णा कुमार को 29 हजार पांच सौ आठ वोट मिला था तो निर्दलीय कैंडिडेट सुनील कुमार ने 18 हजार नौ सौ 91 वोट हासिल किया था। इस तरह से कृष्णा कुमार ने सुनील कुमार को 10 हजार पांच सौ 17 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शत्रुघ्न तिवारी, 15 हजार पांच सौ 47 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 

अमनौर सीट पर ब्राह्मण-राजपूत और यादव वोटरों की संख्या लगभग 37 फीसदी है। एकजुट एनडीए अमनौर सीट पर आरजेडी उम्मीदवार पर एक बार फिर से भारी पड़ सकता है।
 

