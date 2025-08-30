शिक्षक कर रहे थे हाजिरी घोटाला! ग्रामीणों ने खोली पोल, विभाग ने बढ़ाई सख्ती... आया नया फरमान

दरअसल, शिक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई शिक्षक सिर्फ हाजिरी दर्ज कराते हैं और फिर स्कूल से नदारद हो जाते हैं। इसी वजह से विभाग ने अब निगरानी को और पुख्ता कर दिया है। बताते चलें, ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई। जिसके बाद शिक्षकों के...

पटना: बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति और गतिविधियों पर सख्ती बढ़ा दी है। विभाग ने आदेश दिया है कि अब स्कूलों को चेतना सत्र, मध्याह्न भोजन, साइंस और आईसीटी लैब की कक्षाओं की तस्वीरों के साथ-साथ शिक्षकों का ग्रुप फोटो भी विभाग को भेजना होगा। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जब भी फोटो मांगे, स्कूल उसे तुरंत उपलब्ध कराए। अगर किसी कॉल पर शक हो तो 14417 या 18003454417 पर इसकी पुष्टि की जा सकती है।

क्यों बढ़ानी पड़ी सख्ती?

दरअसल, शिक्षा विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई शिक्षक सिर्फ हाजिरी दर्ज कराते हैं और फिर स्कूल से नदारद हो जाते हैं। इसी वजह से विभाग ने अब निगरानी को और पुख्ता कर दिया है। बताते चलें, ग्रामीणों की ओर से शिकायत की गई। जिसके बाद शिक्षकों के इस कारिस्‍तानी की पोल खुली। शिकायत में बताया गया कि शिक्षक कभी 12 बजे आते, कभी रिश्तेदारों से हजारी बनवाई जाती थी।

सिवान से चौंकाने वाली शिकायत

बताते चलें कि सिवान के रघुनाथपुर स्थित हाई स्कूल सह इंटर कॉलेज, निखती कलां से एक चौंकाने वाली शिकायत आई है। एक ग्रामीण ने नाम न छापने की शर्त पर विभाग को बताया कि यहां कार्यरत शिक्षिका सुश्री गीतांजलि अक्सर स्कूल देर से आती हैं। कभी 11 बजे, कभी 12 बजे और दोपहर 2 बजे ही लौट जाती हैं। ग्रामीण का आरोप है कि शिक्षिका ने अपने एक नजदीकी रिश्तेदार के घर (जो स्कूल से 500 मीटर दूर है) मोबाइल रख छोड़ा है। वहीं से उनकी ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाती है, जबकि शिक्षिका खुद स्कूल में मौजूद ही नहीं रहतीं थीं।

इस आधार पर हुआ खुलासा

कई दिनों की हाजिरी एक ही बैकग्राउंड में दर्ज थे।

सुबह-शाम की फोटो में बदल जाते थे कपड़े।

हाजिरी के दौरान किसी पुरुष का फोटो तक हो चुका है जर्द।

लोकेशन हमेशा 400 मीटर से ज्यादा दूरी दिखाता है।

जान मारने की धमकी!

जांच के आधार पर पता चला कि प्रधानाध्यापक ने जब इस पर आपत्ति जताई तो ग्रामीण के अनुसार शिक्षिका और उनके रिश्तेदारों ने उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा है कि बीआरसी और जिला स्तर के अफसर इस पूरे मामले से वाकिफ हैं, लेकिन शिक्षिका के दबंग रिश्तेदारों के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि उसने विभाग से गोपनीय कार्रवाई की गुहार लगाई है।

होगी सख्‍त कार्रवाई : अपर मुख्‍य सचिव

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपर मुख्य सचिव ने साफ किया है कि इन शिकायतों की पुष्टि होने पर संबंधित शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसकी सूचना प्रधानाध्यापक को भी दी जाएगी।