खौफनाक वारदात! दरभंगा में BPSC शिक्षक का Murder, बाइक सवार 3 हमलावरों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

Edited By Harman, Updated: 29 Aug, 2025 10:28 AM

horrible incident murder of bpsc teacher in darbhanga

बिहार के दरभंगा से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने BPSC शिक्षक को गोलियों से भून मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

Darbhanga Crime News: बिहार के दरभंगा से एक सनसनीखेज वारदात की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने BPSC शिक्षक को गोलियों से भून मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना गुरूवार शाम सकतपुर थाना क्षेत्र के उजान गांव की है।मृतक शिक्षक की पहचान राजेश कुमार ठाकुर के रूप में हुई है जो कि प्राथमिक विद्यालय मधपुर टोला सोनपुर में प्रभारी हेडमास्टर थे। साथ ही बीएलओ भी थे। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राजेश कुमार ठाकुर कहीं जा रहे थे, इसी दौरान रास्ते में बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां दाग दी। वहीं गोली लगने से शिक्षक राजेश कुमार ठाकुर जमीन पर गिर गए। वहीं बदमाश वारदात को अंजाम दे फरार हो गए। आनन-फानन में शिक्षक को स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बीपीएससी से शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे।

इधर घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। हालांकि हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
 

