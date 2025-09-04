Bihar Politics: बिहार बंद पर तेजस्वी यादव का तंज, कहा- सत्ता में रहकर भी NDA कर रहा ‘‘गैर जिम्मेदाराना राजनीति'

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव (Tejashwi Prasad Yadav) ने बुधवार को कहा कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) कांग्रेस (Congress) की ‘‘मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान...

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव (Tejashwi Prasad Yadav) ने बुधवार को कहा कि भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) कांग्रेस (Congress) की ‘‘मतदाता अधिकार यात्रा'' के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की दिवंगत मां के बारे में की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बिहार बंद का आह्वान करके ‘‘गैर जिम्मेदाराना राजनीति'' कर रहा है।



NDA सत्ता में हैं और फिर भी बंद का आह्वान कर रहे- Tejashwi Yadav

दो सप्ताह तक चली यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘वे (NDA) सत्ता में हैं और फिर भी बंद का आह्वान कर रहे हैं। दरअसल, भाजपा 25 जिलों की 1,300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की हमारी यात्रा की सफलता से घबरा गई है।'' नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ‘‘बंद के आह्वान से केवल एक दिन के लिए स्कूल बंद होंगे। वैसे भी जब प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो स्कूल बंद रहते हैं। इसलिए राजग को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।'' उन्होंने प्रधानमंत्री के हालिया बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दरभंगा की उस घटना पर भावुक होना ‘‘कपटी राजनीति'' का उदाहरण है। यादव ने कहा, ‘‘उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद प्रधानमंत्री विदेश चले गए थे और वहां विदेशी नेताओं के साथ उनकी हंसी-मजाक वाली तस्वीरें सामने आईं। लेकिन जैसे ही वे लौटे तो भावुक हो गए।'' उन्होंने कहा, ‘‘50 करोड़ की गर्लफ्रेंड'' जैसे अभद्र कटाक्ष करते समय प्रधानमंत्री की संवेदनाएं कहां थीं? मोदी जी ने सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के डीएनए पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनकी पार्टी के विधायक विधानसभा में हमें भद्दी गालियां देते रहे हैं।''



तेजस्वी ने कहा कि किसी की मां का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ‘‘सार्वजनिक जीवन में अभद्र आचरण पर भाजपा को भी जवाब देना होगा।'' उल्लेखनीय है कि दरभंगा में कांग्रेस के मंच पर लाउडस्पीकर से अपशब्द कहने वाले 25 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘इंडिया' गठबंधन ने स्पष्ट किया है कि आरोपी व्यक्ति का उससे कोई संबंध नहीं है।