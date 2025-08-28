रील बनाने की सनक ने ली 2 दोस्तों की जान! चलती बाइक पर बना रहे थे वीडियो, तभी खड़ी बस से हो गई टक्कर...दर्दनाक मौत

Munger Road Accident: बिहार के मुंगेर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल, उनकी बाइक एक खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि तीसरा...

Munger Road Accident: बिहार के मुंगेर जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर इंस्टाग्राम पर रील बनाने के चक्कर में दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। दरअसल, उनकी बाइक एक खड़ी बस से टकरा गई। हादसे में दो दोस्तों की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं, जैसे ही इसकी खबर परिजनों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया।



जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानगंज नेशनल हाईवे 80 की है। मृतकों की पहचान पड़िया पंचायत के कुमारपुर गांव निवासी शुभम कुमार (17) और आनंद कुमार (15) के रूप में हुई है, जबकि घायल सोनू कुमार का इलाज चल रहा है। तीनों 10वीं के छात्र थे। बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह तीनों दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर सुल्तानगंज की ओर रील्स बनाते हुए जा रहे थे, तभी कल्याणपुर फुलकिया के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक एक खड़ी बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल युवक ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया।



परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं, घायल सोनू कुमार का इलाज जारी है। वहीं, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।