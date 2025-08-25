Main Menu

  • किशनगंज में भीषण हादसा, NH-327E पर पिकअप वाहन से बाइक की टक्कर; दुर्घटना में स्कूल निदेशक की मौत

Edited By Harman, Updated: 25 Aug, 2025 10:42 AM

kishanganj bike collides with pickup vehicle on nh 327e school director died

Bihar Road Accident News: बिहार के किशनगंज से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। दरअसल यहां सड़क दुर्घटना में एक स्कूल निदेशक की जान चली गई है। 

सिलीगुड़ी से अपने घर ठाकुरगंज लौट रहे थे स्कूल निदेशक

मिली जानकारी के अनुसार, सड़क हादसा ठाकुरगंज-सिलीगुड़ी NH-327 E का है। मृतक 30 वर्षीय आशीष कुमार है जो कि ठाकुरगंज में किडजी प्ले स्कूल के निदेशक थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, आशीष कुमार बाइक से सिलीगुड़ी से अपने घर ठाकुरगंज लौट रहे थे। इसी दौरान बीच रास्ते एक पिकअप वाहन से उनकी बाइक की टक्कर हो गई। वहीं इस हादसे में उनकी जान चली गई। इधर घटना के बाद पिकअप वाहन का चालक मौके से फरार हो गया।

इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल पुलिस पिकअप वाहन चालक की गिरफ्तारी की तलाश में जुट गई है।



 

