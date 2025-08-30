Main Menu

अररिया में संपत्ति विवाद में खूनी खेल! 30 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या, गुस्साए परिजनों ने आरोपी को जिंदा जलाया

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Aug, 2025 01:19 PM

Araria Crime News: बिहार के अररिया जिले में शनिवार को संपत्ति विवाद को लेकर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या (Man Shot Dead) कर दी गई और एक अन्य को आग लगा दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान जय कुमार यादव (30) और नयन यादव के रूप में हुई है। दोनों दूर के रिश्तेदार हैं।

एक व्यक्ति को जिंदा जलाया गया
अररिया के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंजनी कुमार ने कहा,“घटना शनिवार तड़के नवटोला धनसौरी गांव में हुई। ग्रामीणों के अनुसार, संपत्ति विवाद को लेकर नयन यादव ने पहले जय कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद, जय कुमार यादव के रिश्तेदारों ने नयन यादव को जिंदा जला दिया और उसके घर में भी आग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति पर काबू पाया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।"

एसपी ने कहा कि प्रथम दृष्टया घटना के पीछे संपत्ति विवाद का मामला प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और घटनास्थल से सभी वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। एसपी ने कहा, “यह अभी स्पष्ट नहीं है कि नयन यादव की पहले उसके घर के अंदर हत्या की गई और फिर उसके शव को आग लगा दी गई या फिर पहले उसे आग लगाई गई।” उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

