सारण में दर्दनाक हादसा, दुकान खोलने के दौरान 30 वर्षीय फल विक्रेता को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Aug, 2025 06:31 PM
Chhapra News: बिहार में सारण जिला के जनता बाजार थाना क्षेत्र में मंगलवार को दुकान में बिजली का काम कर रहे एक फल विक्रेता की मौत करंट लगने से हो गई है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जनता बाजार के स्थानीय गांव निवासी मोती गिरी (30) सुबह में फल...
Chhapra News: बिहार में सारण जिला के जनता बाजार थाना क्षेत्र में मंगलवार को दुकान में बिजली का काम कर रहे एक फल विक्रेता की मौत करंट लगने से हो गई है।
पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जनता बाजार के स्थानीय गांव निवासी मोती गिरी (30) सुबह में फल माकेर्ट में अपने दुकान को खोलने के बाद बिजली के तार को ठीक करने के दौरान करेंट का शिकार हो गया। जिसके बाद आसपास के दुकानदारों ने उसे इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाने के साथ ही मामले की जानकारी उसके परिजनों को दी।
स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।