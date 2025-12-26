भागलपुर में 3 दोस्तों के साथ भयानक हादसा, एक की मौत...रिश्तेदार के घर जा रहा था लुटन यादव

Bhagalpur Road Accident: बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यह दुर्घटना डंडा बाजार के पास उस समय हुई, जब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल...

पुलिस सूत्रों के अनुसार, हादसे में बाइक सवार 25 वर्षीय लुटन यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वह बांका जिले के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत सकराहा गांव का रहने वाला था। मृतक अपने दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल से डंडा बाजार स्थित एक रिश्तेदार के घर जा रहा था। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल जगदीशपुर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

वहीं, पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।