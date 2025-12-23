Main Menu

  छपरा में भयानक हादसा: 25 वर्षीय युवक की मौत, पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार; मची चीख-पुकार

छपरा में भयानक हादसा: 25 वर्षीय युवक की मौत, पेड़ से टकराई अनियंत्रित कार; मची चीख-पुकार

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Dec, 2025 04:07 PM

terrible accident in chhapra 25 year old youth dies

Chhapra Road Accident: पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मुख्य पथ पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस घटना में कार में सवार गौरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी स्व. बच्चा प्रसाद के पुत्र अभिषेक कुमार (25) की घटनास्थल पर ही मौत हो...

Chhapra Road Accident: बिहार में सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई तथा चार अन्य घायल हो गए हैं। 

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि मुख्य पथ पर एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस घटना में कार में सवार गौरा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव निवासी स्व. बच्चा प्रसाद के पुत्र अभिषेक कुमार (25) की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि चार अन्य युवक घायल हो गए। 

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के साथ ही घायल युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। 

