शर्मनाक! बीमा के 3 करोड़ के लिए पिता को करैत सांप से कटवाया, पहले बताया हादसा... फिर ऐसे खुला हत्या का राज

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Dec, 2025 02:24 PM

father bitten by snake for rs 3 crore of insurance

आरोपियों ने पहले भी कई बार अपने पिता को मारने की कोशिश की थी। एक बार तो उन्होंने कोबरा सांप का इंतजाम कर पिता को कटवाया, लेकिन वह प्रयास असफल रहा क्योंकि उस बार जान नहीं गई। दूसरी बार गणेशन को करैत सांप ने काटा। सांप ने इस बार गणेशन को गर्दन पर काटा...

Bihar Desk: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पैसों की लालच में बेटों ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने करीब तीन करोड़ रुपये के बीमा क्लेम के लिए यह खौफनाक साजिश रची थी। 

पहले हादसा बताया गया, फिर खुली साजिश 

कुछ महीने पहले 56 वर्षीय ई. पी. गणेशन की मौत को बेटों ने आकस्मिक बताया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने भी इसे दुर्घटना मान लिया था। लेकिन बीमा कंपनी को मौत की परिस्थितियों पर संदेह हुआ, जिसके बाद मामला दोबारा पुलिस के संज्ञान में आया। जांच में सामने आया कि गणेशन के बेटों ने उनका करीब तीन करोड़ रुपये का लाइफ इंश्योरेंस कराया हुआ था। इसी रकम को हासिल करने के लिए उन्होंने पिता की हत्या की योजना बनाई। पुलिस के अनुसार यह साजिश अचानक नहीं बल्कि पहले से रची गई थी। 

कई बार की गई हत्या की कोशिश 

आरोपियों ने पहले भी कई बार अपने पिता को मारने की कोशिश की थी। एक बार तो उन्होंने कोबरा सांप का इंतजाम कर पिता को कटवाया, लेकिन वह प्रयास असफल रहा क्योंकि उस बार जान नहीं गई। दूसरी बार गणेशन को करैत सांप ने काटा। सांप ने इस बार गणेशन को गर्दन पर काटा था। उन्हें अस्पताल ले जाने में भी देरी हुई और उन्होंने दम तोड़ दिया। 

आखिरकार रची गई सफल साजिश

तिरुवल्लूर के पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला ने बताया कि लगातार नाकामी के बाद आरोपियों ने दोबारा योजना बनाकर पिता की हत्या की और इसे हादसा दिखाने की कोशिश की। हालांकि, गहन जांच में पुलिस ने सच्चाई उजागर कर दी और मामले को सुनियोजित हत्या करार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और बीमा धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

