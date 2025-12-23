Main Menu

  बिहार में घूसखोर राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, निगरानी टीम ने 1 लाख रूपए लेते रंगे हाथ पकड़ा

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Dec, 2025 05:28 PM

bribe taking revenue official arrested in bihar

Patna Crime News: बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मंगलवार को पटना जिले के मसौढ़ी अंचल के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार को एक लाख रूपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया।

ब्यूरो सूत्रों ने बताया कि जहानाबाद जिला निवासी और परिवादी रविश कुमार ने पटना ब्यूरो के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि राजस्व कर्मचारी राजा कुमार के द्वारा जमीन का परिमार्जन करने के एवज में रिश्वत की मांग की जा रही है। ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद कांड अंकित कर पटना ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक और अनुसंधानकर्ता मोहम्मद वसिम फिरोज के नेतृत्व में एक धावादल का गठन किया गया।

एक लाख रूपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

सूत्रों ने बताया कि धावादल द्वारा कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी अभियुक्त राजा कुमार को एक लाख रूपए रिश्वत लेते हुए मसौढ़ी अंचल कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त से पूछताछ के बाद उसे पटना निगरानी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। 

