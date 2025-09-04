VIDEO: करंट के चपेट में आने से एक ही परिवार के चार लोग झुलसे, एक की हुई मौत, 3 की हालत गंभीर

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 02:35 PM
समस्तीपुर में करंट के चपेट में आने से एक ही परिवार के चार लोग झुलस गए, जिसमें एक की मौत हो गई। घटना जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बोरिया डीह गांव की है
समस्तीपुर: समस्तीपुर में करंट के चपेट में आने से एक ही परिवार के चार लोग झुलस गए, जिसमें एक की मौत हो गई। घटना जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बोरिया डीह गांव की है, जहां नहाने के दौरान मोटर में करंट आने से एक ही परिवार के चार लोग बिजली की करेंट के चपेट में आ गए। जिसमें घटना स्थल पर ही एक महिला की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हैं...