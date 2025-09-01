Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • मोतिहारी में वज्रपात का कहर, 15 साल के बच्चे सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत....कई लोग झुलसे

मोतिहारी में वज्रपात का कहर, 15 साल के बच्चे सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत....कई लोग झुलसे

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Sep, 2025 02:12 PM

lightning wreaks havoc in motihari 2 people die a painful death

Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रविवार की सुबह वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गयी तथा कई अन्य झुलस गए। वहीं, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के...

Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रविवार की सुबह वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गयी तथा कई अन्य झुलस गए। वहीं, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।  

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घीवाढार गांव वार्ड नंबर 2 में वज्रपात से हीरा यादव (58) की मौत हो गयी। इस घटना में रामायण और नगीना पासवान झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि लौकरिया गांव वार्ड नंबर-11 में रमेश राम के 15 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार की भी वज्रपात से मौत हो गई।

सूत्रों ने बताया कि वज्रपात की अन्य घटना में कोटवा मच्छरगावां पंचायत के रोहुआ खास गांव में वज्रपात के बाद एस्बेस्टस की छत टूटकर नीचे गिर गई, जिससे घर में मौजूद दो बच्चों सहित छह लोग गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे लोगों को इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है। घायलों में रोशनी देवी (28), मनीषा कुमारी (25), अमरजीत दास (18), ऋषि कुमार (5) और साजन कुमार (6) शामिल हैं। उधर, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!