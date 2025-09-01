मोतिहारी में वज्रपात का कहर, 15 साल के बच्चे सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत....कई लोग झुलसे

Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रविवार की सुबह वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गयी तथा कई अन्य झुलस गए। वहीं, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के...

Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में रविवार की सुबह वज्रपात से दो लोगों की मौत हो गयी तथा कई अन्य झुलस गए। वहीं, इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।



पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घीवाढार गांव वार्ड नंबर 2 में वज्रपात से हीरा यादव (58) की मौत हो गयी। इस घटना में रामायण और नगीना पासवान झुलस गए, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि लौकरिया गांव वार्ड नंबर-11 में रमेश राम के 15 वर्षीय पुत्र नीतीश कुमार की भी वज्रपात से मौत हो गई।



सूत्रों ने बताया कि वज्रपात की अन्य घटना में कोटवा मच्छरगावां पंचायत के रोहुआ खास गांव में वज्रपात के बाद एस्बेस्टस की छत टूटकर नीचे गिर गई, जिससे घर में मौजूद दो बच्चों सहित छह लोग गंभीर रूप से झुलस गए। झुलसे लोगों को इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल भेजा गया है। घायलों में रोशनी देवी (28), मनीषा कुमारी (25), अमरजीत दास (18), ऋषि कुमार (5) और साजन कुमार (6) शामिल हैं। उधर, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।