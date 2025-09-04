पटना में भयानक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार ट्रक में जा घुसी; उड़े परखच्चे....मंजर देख दहले लोग

बिहार के पटना शहर में बुधवार देर रात एक भयानक सड़क हादसा हो गया। वहीं इस घटना में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

Patna Road Accident: बिहार के पटना शहर में बुधवार देर रात एक भयानक सड़क हादसा हो गया। वहीं इस घटना में 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।



मिली जानकारी के अनुसार, घटना बुधवार देर रात परसा बाजार थाना क्षेत्र के महुली के पास की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतकों की पहचान संजय सिंह, राजेश कुमार, कमल किशोर, प्रकाश चौरसिया और सुनील कुमार के रूप में हुई है। पांचों मृतक पटना शहर के जाने-माने कारोबारी बताए जा रहे है। बताया जा रहा है कि पांचों कारोबारी गाड़ी में सवार होकर फतुहा से पटना लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में तेज रफ्तार कार ने अनियंत्रित होकर पीछे से ट्रक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी ट्रक के अंदर बुरी तरह से फंस गई और उसमें सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कार के परखच्चे उड़ गए। इतना भयानक हादसा देख वहां मौजूद लोगों के दिल कांप उठे।



इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से शवों को बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही इस दुखद घटना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई।



