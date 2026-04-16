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पाकिस्तानी कनेक्शन से चल रहा था साइबर ठगी का नेटवर्क, पुलिस ने 4 शातिरों को दबोचा

Edited By Ramanjot, Updated: 16 Apr, 2026 02:30 PM

cyber fraud network operating with pakistani connections 4 masterminds arrest

जानकारी देते हुए, सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) संतोष कुमार ने बताया कि आरोपी अन्य साइबर अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिनमें पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव भी शामिल थे।

Patna News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में चल रहे एक इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिससे ऐसे लिंक सामने आए हैं जो देश की सीमाओं के पार तक फैले हुए हैं। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 

10% कमीशन पर चलता था साइबर ठगी का धंधा
एक अधिकारी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए लोग एक सुनियोजित साइबर क्राइम नेटवर्क का हिस्सा थे और पीड़ितों से ठगी गई कुल रकम पर 10 प्रतिशत कमीशन लेते थे। यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब पुलिस को एक संदिग्ध साइबर अपराधी, अंकित कुमार (खतोलवा गांव का निवासी), के बारे में एक टिप मिली, जिसे एक ATM के पास देखा गया था। तेजी से कार्रवाई करते हुए, पुलिस की एक टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान, अंकित ने एक बड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी दी, जिसके आधार पर उसके तीन साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 

पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव भी शामिल
जानकारी देते हुए, सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) संतोष कुमार ने बताया कि आरोपी अन्य साइबर अपराधियों के साथ मिलकर काम कर रहे थे, जिनमें पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटिव भी शामिल थे। आरोप है कि यह गिरोह पीड़ितों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर गुमराह करने वाले विज्ञापन और झूठी कानूनी कार्रवाई की धमकियों का इस्तेमाल करता था। कई मामलों में, पीड़ितों को उस तरीके का शिकार बनाया गया जिसे आमतौर पर "डिजिटल गिरफ्तारी" (digital arrest) की रणनीति कहा जाता है- जिसमें पैसे ऐंठने के लिए डर का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया जाता है। 

कई आपत्तिजनक सामान बरामद
ठगी गई रकम को बाद में कैश डिपॉजिट मशीनों (CDMs) के ज़रिए उनके विदेशी आकाओं तक पहुंचाया जाता था, जिसके बदले में आरोपी अपना कमीशन रख लेते थे। जांच में यह भी पता चला है कि इस गिरोह के संबंध अन्य राज्यों और देशों में सक्रिय साइबर क्राइम नेटवर्क से भी थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अंकित कुमार (खतोलवा गांव), युवराज कुमार (केसरिया गांव), मोहम्मद (गरहिया गांव) और चुन्नू कुमार (गजहौलिया गांव) के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं, जिनमें सात बैंक पासबुक, 10 ATM कार्ड, एक लैपटॉप और पांच मोबाइल फोन शामिल हैं। 

इसके अलावा, दो महंगी मोटरसाइकिलें जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें साइबर फ्रॉड से कमाए गए पैसों से खरीदा गया था और अपराधों को अंजाम देने में इस्तेमाल की गई एक पल्सर मोटरसाइकिल भी ज़ब्त की गई है। चारों आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, और नेटवर्क की पूरी गहराई तक पहुंचने के लिए आगे की जांच जारी है।

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