  • Bihar Police की बड़ी उपलब्धि: म्यांमार में बंधक बने युवक की सकुशल वतन वापसी

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Aug, 2025 07:46 PM

danapur youth myanmar case

बिहार पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र के एक युवक को नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले जाकर बंधक बना लिया गया था और परिजनों से फिरौती की मांग की जा रही थी। इस गंभीर मामले में बिहार पुलिस की विशेष जांच टीम...

पटना:बिहार पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र के एक युवक को नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले जाकर बंधक बना लिया गया था और परिजनों से फिरौती की मांग की जा रही थी। इस गंभीर मामले में बिहार पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित की।

SIT की त्वरित कार्रवाई

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत विशेष जांच टीम गठित की। टीम ने विदेश मंत्रालय, म्यांमार स्थित भारतीय दूतावास और साइबर अपराध अनुसंधान इकाई के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशन चलाया। परिणामस्वरूप 27 अगस्त 2025 को युवक को सकुशल भारत लाकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया।

आरोपी गिरफ्तार

इस अंतरराष्ट्रीय आपराधिक षड्यंत्र में शामिल एक अभियुक्त को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के मामलों में शातिर गिरोह सक्रिय रहते हैं, जो नौकरी के नाम पर युवाओं को विदेश ले जाकर बंधक बनाते हैं।

पुलिस की बड़ी उपलब्धि

इस सफल कार्रवाई से न केवल पीड़ित के परिजनों को राहत मिली है, बल्कि यह भी साबित हुआ है कि बिहार पुलिस अपराधियों के खिलाफ सख्त और संवेदनशील दोनों मोर्चों पर सक्रिय है।

