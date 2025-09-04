Main Menu

Eid e Milad 2025: CM नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की बधाई एवं शुभकामनायें दी

04 Sep, 2025

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद साहब के जन्मदिन 'ईद-ए-मिलाद-उन-नबी' के पाक अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी है।

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पैगम्बर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद साहब के जन्मदिन 'ईद-ए-मिलाद-उन-नबी' के पाक अवसर पर राज्यवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैगम्बर हजरत मुहम्मद साहब की तालीम पूरे मानव समाज की तरक्की और खुशनुदी के लिए थी। उनका पैगाम प्रेम, सहिष्णुता, शांति एवं विश्व बंधुत्व का था।

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को पारस्परिक सौहार्द्र, आपसी प्रेम एवं सहिष्णुता के साथ ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मनाने का आह्वान किया।

