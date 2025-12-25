बिहार के सुपौल में अनोखी लव स्टोरी: दो युवतियों ने मंदिर में लिए सात फेरे, ये लव स्टोरी उड़ा रही होश!

बिहार के सुपौल जिले में एक ऐसा विवाह हुआ है जो पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बन गया है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 स्थित ब्लॉक चौक के पास एक शॉपिंग मॉल में काम करने वाली दो युवतियों ने आपसी सहमति से शादी रचा ली।

Supaul News Today: बिहार के सुपौल जिले में एक ऐसा विवाह हुआ है जो पूरे इलाके में चर्चा का केंद्र बन गया है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 स्थित ब्लॉक चौक के पास एक शॉपिंग मॉल में काम करने वाली दो युवतियों ने आपसी सहमति से शादी रचा ली। यह घटना न तो किसी मेले की वजह से सुर्खियों में है और न ही ट्रैफिक जाम की, बल्कि इस अनोखे रिश्ते ने सभी को हैरान कर दिया है।

इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती, भरोसे में बदला रिश्ता

यह प्रेम कहानी करीब दो साल पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुरू हुई थी। ऑनलाइन चैटिंग से शुरुआत हुई दोस्ती धीरे-धीरे गहरे भावनात्मक रिश्ते में बदल गई। लंबे समय तक एक-दूसरे को समझने और करीब आने के बाद दोनों ने जीवनसाथी बनने का निर्णय लिया। दोनों लड़कियां मधेपुरा जिले की निवासी हैं और पिछले दो महीनों से सुपौल में किराए के मकान में साथ रह रही थीं।

रात के सन्नाटे में सादगी से हुई शादी

मंगलवार की देर रात, जब पूरा शहर नींद में था, दोनों युवतियां मेलाग्राउंड स्थित काली मंदिर पहुंचीं। मंदिर में मौजूद कुछ गिने-चुने लोगों के सामने बिना किसी शोर-शराबे के सादगी भरी शादी संपन्न हुई। उन्होंने गैस स्टोव को अग्नि साक्षी मानकर सात फेरे लिए और एक-दूसरे के साथ जीवनभर साथ निभाने की प्रतिज्ञा ली। रात में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी।

“यह हमारा निजी फैसला है” – दोनों युवतियां

बुधवार सुबह जब दोनों शादी के बाद अपने कमरे में लौटीं और यह खबर फैलनी शुरू हुई, तो मोहल्ले में लोगों की भीड़ जुट गई। हर कोई इस अनोखी घटना की सच्चाई जानने को बेताब था। दोनों ने स्पष्ट कहा कि वे पुरुषों में रुचि नहीं रखतीं और उनका रिश्ता पूरी तरह भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ पर टिका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला उन्होंने स्वेच्छा से लिया है, बिना किसी बाहरी दबाव के, और वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हैं।

समर्थन और विरोध—इलाके में मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस घटना पर स्थानीय स्तर पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे व्यक्तिगत आजादी और सहमति का प्रतीक बता रहे हैं, तो कुछ इसे पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के खिलाफ मान रहे हैं। फिलहाल, ब्लॉक चौक से लेकर आसपास के गांवों तक यह अनोखी शादी बहस का विषय बनी हुई है। लोग अपने-अपने नजरिए से इस प्रेम कहानी को देख और समझ रहे हैं।

