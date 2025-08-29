Main Menu

भागलपुर में ऑटो पलटने से घटा हादसा, शख्स की हुई दर्दनाक मौत; 3 लोग गंभीर रूप से घायल

Edited By Harman, Updated: 29 Aug, 2025 12:35 PM

accident happened due to overturning of auto in bhagalpur one person died

बिहार के भागलपुर जिले में गुरूवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई,जबकि दो महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले में गुरूवार को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई,जबकि दो महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना बिरनौध–मोहनपुर मार्ग पर पावर ग्रिड के पास कंझिया चौक के समीप की है। मृतक की पहचान मोहनपुर निवासी प्रमोद यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ऑटो में दो महिलाओं सहित चार लोग सवार थे। रास्ते में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में प्रमोद यादव की मौके पर ही मौत हो गई जबकि ऑटो में सवार दो महिलाएं और वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन-फानन में घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

इधर घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि मृतक प्रमोद यादव के तीन बच्चे है। वह फैक्ट्री में काम कर ऑटो से घर लौट रहा था, इस दौरान ये हादसा घटित हुआ। वहीं परिवार अब गहरे सदमे में है। इधर, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

