Bihar: चाय की दुकान की आड़ में ड्रग्स का कारोबार, 6 गिरफ्तार; पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पटना(संजीव कुमार): बिहार के पटना में पुलिस ने मनेर थाना क्षेत्र में चल रहे ड्रग्स तस्करी के बड़े मामले का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पटना पुलिस ने 6 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि चाय की दुकान चलाने की आड़ में बड़े पैमाने पर ड्रग्स तस्करी का धंधा किया जाता था।

मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने आरोपियों के पास से 545 ग्राम स्मैक, 558 ग्राम चरस, एक देसी पिस्तौल, तीन कारतूस, एक पिस्तौल मैगज़ीन और 12.16 लाख रुपये नकद बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, शराब, 413 ग्राम चांदी, 24 ग्राम सोने के गहने, कई कारें और मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं

नेपाल से मनेर तक फैला हुआ तस्करी नेटवर्क

पुलिस के अनुसार, गिरोह के तार नेपाल से जुड़े हुए हैं और वे नेपाल सीमा के रास्ते नशीले पदार्थ मंगवाते थे और उन्हें छोटे-छोटे पैकेट में पटना और मनेर में बांटते थे। गिरोह में महिलाएं भी सक्रिय रूप से शामिल थीं और वे पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती थीं।