New Year पर नेपाल में ग्रुप S/X का ऑफर दे रहे एजेंट्स! होटल बुकिंग 70% फुल, पहाड़ी लड़कियों के लिए 30 हजार और..

Bihar Desk: New Year Celebration 2026 को लेकर नेपाल में भारतीय पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है। दरअसल, बिहार में शराबबंदी और उत्तर प्रदेश में सख्त कानून व्यवस्था के कारण बड़ी संख्या में लोग नेपाल का रुख कर रहे हैं। पोखरा, थमेल और काठमांडू जैसे प्रमुख टूरिस्ट हब्स में 70% होटल बुकिंग फुल होने की जानकारी सामने आई है। इसी बीच एक और शर्मनाक सच सामने आया है, जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं।

दरअसल, एक निजी समाचार पत्र द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि कुछ एजेंट्स न्यू ईयर पर डर्टी पार्टी अरेंज कर रहे हैं, जिसमें पर्यटकों को ग्रुप सेक्स (Group Sex Package) का भी ऑफर दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पहाड़ी लड़कियों के लिए 30 हजार रुपये और एक पैग शराब के लिए 25 हजार रुपये तक चार्ज किया जा रहा है।

स्टिंग रिपोर्ट में अवैध गतिविधियों के आरोप

मीडिया इन्वेस्टिगेशन में दावा किया गया है कि कुछ एजेंट्स न्यू ईयर पैकेज के नाम पर अवैध और गैरकानूनी सेवाओं की पेशकश कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये एजेंट्स खासतौर पर बिहार और यूपी से आने वाले पर्यटकों को टारगेट कर रहे हैं। इन आरोपों में होटल बुकिंग के साथ-साथ गैरकानूनी गतिविधियों का जिक्र किया गया है। हालांकि, इन दावों पर नेपाल पुलिस या पर्यटन विभाग की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

Nepal Tour Package की बढ़ी डिमांड

टूर ऑपरेटर्स के मुताबिक, बिहार और यूपी से सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग की गई है। न्यू ईयर को देखते हुए होटल, पार्टी वेन्यू और ट्रैवल पैकेजेस की मांग अचानक बढ़ी है। नेपाल में शराब आसानी से उपलब्ध होने और न्यू ईयर इवेंट्स के कारण भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेजी आई है।

India-Nepal Border पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत-नेपाल बॉर्डर के आसपास पहले भी अवैध कारोबार और मानव तस्करी को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे मामलों में पर्यटकों को सतर्क रहने और केवल लाइसेंस प्राप्त टूर ऑपरेटर्स से ही बुकिंग करने की सलाह दी जाती है।



