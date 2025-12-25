Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • New Year Mehndi Design 2026: नए साल पर हाथों की खूबसूरती बढ़ाएंगे ये ट्रेंडिंग मेहंदी डिज़ाइन

New Year Mehndi Design 2026: नए साल पर हाथों की खूबसूरती बढ़ाएंगे ये ट्रेंडिंग मेहंदी डिज़ाइन

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Dec, 2025 06:28 PM

new year mehndi design 2026

2026: नया साल खुशियों, नई शुरुआत और सेलिब्रेशन का प्रतीक होता है। इस खास मौके पर महिलाएं अपने लुक को खास बनाने के लिए New Year Mehndi Design 2026 को खूब पसंद कर रही हैं।

New Year Mehndi Design 2026: नया साल खुशियों, नई शुरुआत और सेलिब्रेशन का प्रतीक होता है। इस खास मौके पर महिलाएं अपने लुक को खास बनाने के लिए New Year Mehndi Design 2026 को खूब पसंद कर रही हैं। अगर आप भी 2026 के स्वागत को स्टाइलिश अंदाज़ में करना चाहती हैं, तो ये लेटेस्ट और ट्रेंडिंग मेहंदी डिज़ाइन जरूर ट्राई करें।

फ्लोरल पैटर्न मेहंदी डिज़ाइन |  new year mehndi design

PunjabKesari

फूलों और पत्तियों से बने डिज़ाइन कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होते। new year mehndi design की लिस्ट में फ्लोरल पैटर्न सबसे ऊपर है। यह हाथों को सॉफ्ट, ट्रेडिशनल और एलिगेंट लुक देता है, जिसे हल्के या डार्क शेड में लगाया जा सकता है।

गोटा पट्टी मेहंदी डिज़ाइन | new year mehndi design 2025 latest

PunjabKesari

अगर आप कुछ हटकर चाहती हैं, तो new year mehndi design 2026 latest में गोटा पट्टी स्टाइल बेहतरीन ऑप्शन है। मेहंदी के साथ गोटा वर्क का टच इसे फेस्टिव और रॉयल बनाता है, जो न्यू ईयर पार्टी और खास मौकों के लिए परफेक्ट है।

और ये भी पढ़े

एरेबिक मेहंदी डिज़ाइन | arabic mehndi design for new year

PunjabKesari

arabic mehndi design for new year खुले और बारीक पैटर्न के लिए जाना जाता है। ये डिज़ाइन कम भरे हुए होते हैं, लेकिन देखने में बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न लगते हैं।

 मंडला मेहंदी डिज़ाइन |  mandala mehndi design

PunjabKesari

ज्योमेट्रिक पैटर्न और गोल आकृतियों से बनी mandala mehndi design न्यू ईयर पर यूनिक और कूल लुक देती है। इसे आप सिंगल हैंड या दोनों हाथों पर ट्राई कर सकती हैं।

मिनिमलिस्ट मेहंदी डिज़ाइन | simple new year mehndi design

PunjabKesari

अगर आपको सिंपल लुक पसंद है, तो simple new year mehndi design बेस्ट रहेगा। डॉट्स, लाइन और छोटे मोटिफ्स से बना यह डिज़ाइन सॉफ्ट, क्लासी और एलिगेंट लगता है।

ग्लिटर मेहंदी डिज़ाइन | glitter mehndi design

PunjabKesari

न्यू ईयर पार्टी के लिए glitter mehndi design जबरदस्त ट्रेंड में है। मेहंदी के साथ ग्लिटर का इस्तेमाल हाथों को शाइनी और ग्लैमरस बनाता है।

मोर मेहंदी डिज़ाइन |  peacock mehndi design

PunjabKesari

रॉयल और ट्रेडिशनल लुक के लिए peacock mehndi design बेहतरीन विकल्प है। मोर पंख की नाजुक डिजाइन नए साल पर क्लासिक अंदाज़ देती है।

नए साल पर मेहंदी से सजाएं खुशियों की शुरुआत 

न्यू ईयर पर मेहंदी लगाना खुशी और पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक माना जाता है। चाहे आपको ट्रेडिशनल लुक पसंद हो या मॉडर्न स्टाइल, ये new year mehndi designs 2026 आपके लुक को खास बना देंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!