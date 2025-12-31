Happy New Year 2026 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश: सुख, शांति और समृद्धि का वर्ष बने नया साल

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Dec, 2025 06:57 PM
नववर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने नए साल के आगमन पर लोगों के जीवन में खुशहाली, शांति और निरंतर प्रगति की कामना की।
Happy New Year 2026: नववर्ष 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने नए साल के आगमन पर लोगों के जीवन में खुशहाली, शांति और निरंतर प्रगति की कामना की।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि वर्ष 2026 सभी नागरिकों के लिए सौहार्द, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव लेकर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाला साल समाज के हर वर्ग के लिए नई संभावनाओं और सफलताओं के द्वार खोलेगा।
2026 में विकास और पहचान की नई ऊंचाइयों की उम्मीद
मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्ष में राज्य विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अलग पहचान मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में जो आधार तैयार हुआ है, उसी के बल पर आगे और तेज़ गति से प्रगति संभव होगी।
उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सौहार्द के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम नए साल में और स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।
साझे प्रयासों से पूरा होगा समृद्ध और गौरवशाली राज्य का संकल्प
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नववर्ष 2026 में सभी के सहयोग और सामूहिक प्रयास से एक सुखी, समृद्ध और गौरवशाली राज्य के निर्माण का संकल्प पूरा किया जाएगा। उन्होंने लोगों से नए साल में सकारात्मक सोच, आपसी भाईचारे और विकास में सहभागिता की अपील की।