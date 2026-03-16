नीतीश कुमार सीएम नहीं तो मैं भी चुनाव नहीं ... राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के बाद अनंत सिंह की बड़ी घोषणा

Anant Singh News : बिहार में मोकामा से जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने सोमवार को अब वह चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक विरासत उनके पुत्र आगे बढ़ायेंगे। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने अपने फैसले को...

Anant Singh News : बिहार में मोकामा से जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने सोमवार को अब वह चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी राजनीतिक विरासत उनके पुत्र आगे बढ़ायेंगे।

अनंत सिंह ने आज राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद बिहार विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विधायक के तौर पर उनका मौजूदा कार्यकाल आखिरी होगा । उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही यह साफ कर दिया था कि यह उनका आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि वह दोबारा विधानसभा चुनाव नहीं लडेंगे और अब उनके पुत्र अगला चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने अपने फैसले को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य से भी जोड़ा। उन्होंने कहा कि यदि नीतीश कुमार अब राज्य की राजनीति में सक्रिय नहीं रहते हैं, तो उनके राजनीति में बने रहने का भी कोई खास औचित्य नहीं रह जाएगा। उन्होनें कहा अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे बच्चे चुनाव लड़ेंगे।



अनंत सिंह ने जेल में बंद होने के मामले में अपने समर्थकों को आश्वस्त करने की भी कोशिश की और विश्वास जताया कि वह जल्द ही रिहा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनके समर्थकों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें उम्मीद है कि वह एक महीने के भीतर जेल से बाहर आ जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने का अंतिम फैसला नीतीश कुमार हीं ही लेंगे। मोकामा विधानसभा सीट से जेल में बंद जदयू विधायक अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पटना के बेउर केन्द्रीय कारा से एम्बुलेंस में बिहार विधानसभा लाया गया था, और राज्यसभा चुनाव के लिये वोट डालने के बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया।