India vs Korea Hockey: भारत और कोरिया का मैच 2-2 से ड्रॉ...हार्दिक और मनदीप ने भारत के लिए दागे गोल

India vs Korea Hockey: हीरो मेन्स एशिया कप राजगीर बिहार 2025 के सुपर 4 के पहले मैच में भारत और कोरिया के बीच 2-2 से रोमांचक ड्रॉ देखने को मिला। भारत के लिए हार्दिक सिंह (8’) और मनदीप सिंह (53’) ने गोल दागे, जबकि कोरिया के लिए जिहुन यांग (12’) और ह्योनहोंग किम (14’) ने गोल किए।







बारिश के कारण मैच देर से शुरू हुआ लेकिन भारत ने गीली पिच पर आक्रामक शुरुआत की और शुरुआती मिनटों में कई सर्कल एंट्रीज़ कीं। दूसरे और सातवें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर भी मिले लेकिन उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर सके। आठवें मिनट में सुखजीत सिंह ने मिडफील्ड में बॉल छीनी और हार्दिक सिंह (8’) को पास दिया। हार्दिक ने शानदार सोलो रन करते हुए कोरियाई डिफेंस को पछाड़ा और गोलकीपर को चकमा देकर आसानी से गोल दागा। कोरिया ने जोरदार वापसी करते हुए लगातार दो गोल कर बढ़त बना ली। 12वें मिनट में जुगराज सिंह के फाउल के कारण कोरिया को पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिसे जिहुन यांग (12’) ने बेहतरीन शॉट मारकर गोल में बदला। सिर्फ दो मिनट बाद ह्योनहोंग किम (14’) ने पेनल्टी कॉर्नर को ड्रैगफ्लिक के जरिए गोल में बदलकर कोरिया को 2-1 की बढ़त दिला दी।







दूसरे क्वार्टर में भारत ने लगातार हमले किए लेकिन कोरया की मज़बूत डिफेंस के आगे गोल नहीं कर पाए। 22वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने लॉन्ग पास देकर जर्मनप्रीत सिंह को मौके पर पहुंचाया, लेकिन उनका शॉट कोरियाई गोलकीपर ने बचा लिया। तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने कई मौके बनाए। 41वें मिनट में मनप्रीत सिंह ने सुखजीत सिंह को बेहतरीन पास दिया लेकिन उनका शॉट गोलपोस्ट से थोड़ा बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद अभिषेक के पास लगातार दो मौके आए लेकिन उनके शॉट भी गोल से चूक गए। क्वार्टर के आखिरी क्षण में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन हरमनप्रीत का ड्रैगफ्लिक कोरियाई डिफेंडर ने लाइन पर रोक दिया।







चौथे क्वार्टर में भारत ने और दबाव बनाया। 49वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन जुगराज सिंह शॉट नहीं निकाल सके। इसके तुरंत बाद मनदीप सिंह ने शानदार बैकहैंड शॉट मारा लेकिन कोरियाई गोलकीपर ने बेहतरीन बचाव किया। आखिरकार 53वें मिनट में सुखजीत सिंह ने शानदार पास देकर मनदीप सिंह (53’) को गोल के सामने खाली मौका दिया और उन्होंने आसानी से गेंद नेट में डाल दी। इसके बाद दोनों टीमों को पेनल्टी कॉर्नर मिले लेकिन गोल नहीं हो सका। 56वें मिनट में अभिषेक ने सुखजीत सिंह को लॉब पास दिया लेकिन उनका शॉट गोलपोस्ट से थोड़ा सा बाहर चला गया और मैच 2-2 की बराबरी पर खत्म हुआ।



भारत अब सुपर 4 के अपने अगले मैच में गुरुवार, 4 सितंबर को शाम 7:30 बजे मलेशिया से भिड़ेगा।

अन्य नतीजे

जापान ने चीनी ताइपे को 2-0 से हराया

मलेशिया ने चीन को 2-0 से हराया

मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। वहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दर्शक Watch.Hockey पर मैच लाइव देख सकते हैं।