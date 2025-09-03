Main Menu

सुपौल में दर्दनाक हादसा, शराब लदी जीप हुई अनियंत्रित...ड्राइवर की मौत; कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया शव

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Sep, 2025 06:46 PM

jeep laden with liquor went out of control driver died

Supaul Road Accident: बिहार में सुपौल जिले के मरौना थाने के अंतर्गत मधेपुर-भालूआही सड़क मार्ग पर आज एक शराब लदी जीप के असंतुलित हो जाने से ड्राईवर की मौत मौके पर ही हो गई। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि शराब से भरी एक तेज रफ्तार जीप का संतुलन बिगड़...

Supaul Road Accident: बिहार में सुपौल जिले के मरौना थाने के अंतर्गत मधेपुर-भालूआही सड़क मार्ग पर आज एक शराब लदी जीप के असंतुलित हो जाने से ड्राईवर की मौत मौके पर ही हो गई।

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि शराब से भरी एक तेज रफ्तार जीप का संतुलन बिगड़ जाने से उसकी टक्कर पेड़ से हो गयी, जिससे चालक का शरीर स्टेयरिंग और चालक सीट के बीच फंस गया और उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मृत चालक के शरीर को बाहर निकाला गया।

पुलिस ने चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक चालाक रामप्रवेश यादव (24) मधुबनी जिले के घोघरडीहा थाने किसनी पट्टी गांव का निवासी था। इस संबंध में पुलिस ने कहा कि इस घटना में जीप में शराब की बोतलें टूट गई हैं, लेकिन शेष बोतलें गिनी जा रही हैं।
 

