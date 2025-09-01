सारण में 3 दोस्तों के साथ दर्दनाक हादसा, 28 वर्षीय युवक की मौत; दो घायल...मची चीख-पुकार

पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि बदलू टोला गांव में अवतार नगर थाना क्षेत्र के ढारीपुर हराजी गांव निवासी जयनारायण राय का पुत्र परमा राय (28) अपने दो अन्य साथियों दिनेश राय एवं शिवजी प्रसाद के साथ विधुत पोल पर तार खिंचने के दौरान 11000 वाट करंट का...

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बिजली का तार खींच रहे एक मजदूर की मौत करंट लगने से हो गई है, जबकि दो अन्य मजदूर घायल हो गए हैं।



पीड़ितों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां सदर अस्पताल में चिकित्सक ने परमा राय को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य दोनों की चिकित्सा सदर अस्पताल में की जा रही है। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस घायलों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।