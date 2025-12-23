Main Menu

VIDEO: Purnia में LDC कर्मचारी ने SDM पर लगाया मारपीट-जबरन इस्तीफा लिखवाने का आरोप, Police से इंसाफ की गुहार

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Dec, 2025 03:31 PM

#Purnia #PurniaSDM #Dhamdaha #BiharNews Purnia: पूर्णिया के धमदाहा में SDM के खिलाफ LDC ने हल्लाबोल कर दिया है। LDC कर्मचारी अजय कुमार ने SDM अनुपम कुमार पर मारपीट करने जाति सूचक शब्द के साथ गाली-गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे लेकर...

Purnia: पूर्णिया के धमदाहा में SDM के खिलाफ LDC ने हल्लाबोल कर दिया है। LDC कर्मचारी अजय कुमार ने SDM अनुपम कुमार पर मारपीट करने जाति सूचक शब्द के साथ गाली-गलौज करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे लेकर कर्मचारी अजय कुमार के द्वारा SC/ST थाने में आवेदन भी दिया गया है। दरअसल, स्क्रीन पर चल रही ये तस्वीर पूर्णिया के धमदाहा इलाके की है, जहां पोस्टेड LDC अजय कुमार ने धमदाहा के SDM अनुपम कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं...

