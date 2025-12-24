VIDEO: बिहार में अवैध जमीन-बालू कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लिस्ट तैयार…चलेगा बुलडोजर

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Dec, 2025 03:38 PM



Bihar News: EOU के DIG मानवजीत सिंह ढिल्लों ने प्रेस कांफ्रेंस में जानकारी दी कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आठ भू-माफिया की करीब 40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव ED को भेजा गया...