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विपक्ष का खेल खत्म! बिहार की 5 सीटों पर NDA का कब्जा, संजय झा ने बताया कैसे काम आया 'नंबर गेम'

Edited By Ramanjot, Updated: 17 Mar, 2026 02:10 PM

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संजय कुमार झा ने बिहार से राज्यसभा की सभी पांच सीटों पर NDA की जीत की सराहना की।

Bihar politics: JD(U) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने बिहार से राज्यसभा की सभी पांच सीटों पर NDA की जीत की सराहना की। पत्रकारों से बात करते हुए संजय झा ने कहा, "हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि समर्थन के आधार पर, हमारे उम्मीदवार सभी पांच सीटें आसानी से जीत जाएंगे। 

संजय झा ने कहा कि NDA को अंकों के खेल (numbers game) में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और नतीजे उम्मीद के मुताबिक ही रहे। बिहार में अभी बहुत काम बाकी है, इसलिए बहुत से लोग चाहते हैं कि उनके इलाकों में काम हो। इससे पहले, बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी ने इसे NDA के लिए "बड़ी जीत" बताया, और कहा कि यह उनकी एकता और विपक्ष के "बिखराव" को दिखाता है। 

यह भी पढ़ें- राज्यसभा MP बनने के बाद नीतीश कुमार की सैलरी में होगी भारी कटौती! जानें सुविधाओं में क्या होगा बदलाव

सरावगी ने कहा, "यह NDA के लिए एक बड़ी जीत है। NDA एकजुट है, और विपक्ष बिखरा हुआ है... उन्हें अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं था... पूरा बिहार NDA के साथ है। NDA ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा, और हमने सभी पांच सीटें जीत लीं।" बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने राज्य की राज्यसभा की सभी पांच सीटें जीत ली हैं, और कहा कि पार्टी की इस जीत से विपक्ष निराश हुआ है।

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