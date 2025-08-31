Main Menu

  गोपालगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लंबे समय से फरार कुख्यात अपराधी विशाल यादव गिरफ्तार;  स्मैक और एक बाइक भी बरामद

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Aug, 2025 06:00 PM

notorious criminal vishal yadav who was absconding for a long time arrested

बताया जा रहा है कि उक्त अपराधी ने  06 अगस्त 2025 को अपने सहयोगी अपराधकर्मियों के साथ मिलकर गोपालगंज जिले के मांझागढ़ थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप से लगभग 4 लाख रुपए मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण लूटे थे।

Bihar Police: बिहार एसटीएफ और गोपालगंज पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल, एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने 29 अगस्त 2025 को लंबे समय से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी विशाल कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। 

गिरफ्तारी के दौरान 14.88 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। उक्त अपराधी के खिलाफ लूट और आर्म्स एक्ट से सम्बंधित पूर्व से कई मामले दर्ज हैं।

