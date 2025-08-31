Main Menu

बिहार STF और सीतामढ़ी पुलिस की बड़ी सफलता: 18.5 किलो चरस के साथ नेपाल और सीतामढ़ी के तीन तस्कर गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Aug, 2025 07:35 PM

bihar stf drug bust 2025

बिहार STF की विशेष टीम और सीतामढ़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चरस तस्करों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान नेपाल के दो और सीतामढ़ी के एक तस्कर को धर दबोचा गया।

सीतामढ़ी:बिहार STF की विशेष टीम और सीतामढ़ी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चरस तस्करों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान नेपाल के दो और सीतामढ़ी के एक तस्कर को धर दबोचा गया। गिरफ्तार तस्करों के पास से 18.5 किलो चरस (बाजार मूल्य लगभग 75 लाख रुपये), 3.5 किलो गांजा, 2 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और नेपाली मुद्रा 850 रुपये बरामद किए गए।

गिरफ्तार तस्कर और उनका नेटवर्क

गिरफ्तार तस्करों की पहचान इस प्रकार हुई है –

  • वीर बहादुर महतो, पिता कुलदीप महतो, निवासी परिहार, सीतामढ़ी (वर्तमान में धारावी, मुंबई)
  • जिरजोबन प्रसाद चौरसिया, पिता रामगोविंद राउत, निवासी बराई, थाना झाठवा, जिला परसा, नेपाल
  • रामजी, पिता छठठ दास, निवासी झाठवा, थाना पोखरिया, जिला परसा, नेपाल

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया कि यह नेटवर्क नेपाल के रौशन तमांग के इशारे पर काम करता है। नेपाल से चरस और गांजा लाकर इसे बिहार के रास्ते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सप्लाई किया जाता था।

संगठित गिरोह कर रहा था बड़े पैमाने पर सप्लाई

तस्करों ने स्वीकार किया कि वे लंबे समय से संगठित गिरोह बनाकर चरस और गांजा की अवैध तस्करी कर रहे थे। जब्त खेप भारत के कई बड़े राज्यों में सप्लाई की जानी थी। पुलिस ने इस मामले में कुल पांच अभियुक्तों को नामजद किया है।

पुलिस की कार्रवाई से नशा कारोबारियों में हड़कंप

STF और जिला पुलिस की इस संयुक्त सफलता ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार नशा और ड्रग माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद तस्करी नेटवर्क को करारा झटका लगा है।

