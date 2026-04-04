VIDEO: नूरसराय कांड में 9 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा, SP Bharat Soni ने गलत करने वालों को दी चेतावनी

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Apr, 2026 03:25 PM
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Nalanda News : नालंदा के नूरसराय में शादीशुदा महिला के साथ अभद्रता मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस शर्मनाक कांड में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार...
Nalanda News : नालंदा के नूरसराय में शादीशुदा महिला के साथ अभद्रता मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। इस शर्मनाक कांड में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार जैन ने बताया कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।